Volturara Irpina | Manganaro | “Tasse ancora al minimo”

anteprima24 : ** Anziana cade dalla barella e muore, tragedia a Volturara Irpina ** -

Una donna di 89 anni è morta dopo essere caduta da una barella nel corso di un trasferimento in una Rsa a, in provincia di Avellino. Indagati due volontari. Una donna di 89 anni è morta dopo essere caduta dalla barella della Misericordia sulla quale si trovava. Questa la tragedia ...Cade dalla barella, batte la testa e muore. La tragedia a, dove è deceduta una donna di 89 anni del posto. Nei guai sono finiti due volontari della Misericordia , entrambi 23enni, che stavano trasportando l'anziana in una struttura sanitaria.Cade dalla barella, batte la testa e muore. La tragedia a Volturara Irpina, dove è deceduta una donna di 89 anni del posto. Nei guai sono finiti due volontari della Misericordia, ...80enne muore dopo essere caduta dalla barella: indaga la Procura. Un trasferimento dall’abitazione alla casa di riposo, trasformatosi in tragedia: è quanto successo pochi giorn ...