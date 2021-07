Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 19:30 (Di sabato 3 luglio 2021) Viabilità DEL 3 LUGLIO 2021 ORE 19.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO SPINACETO. E SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO APRILIA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE SUL LITORALE; FILE DA CAPOCOTTA A TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI. PI’ A SUD FILE SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI GAETA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FORMIA NEI DUE SENSI DI MARCIA. A NORD ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 luglio 2021)DEL 3 LUGLIOORE 19.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO SPINACETO. E SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO APRILIA. DIFFICOLTA’ DI CIRCONE SUL LITORALE; FILE DA CAPOCOTTA A TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI. PI’ A SUD FILE SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI GAETA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FORMIA NEI DUE SENSI DI MARCIA. A NORD ...

