Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 luglio 2021)DEL 2 LUGLIOORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAUN AGGIORNAMENTO SULLA A1NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI PASSIAMO SUL RACCORDO BREVI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA SVINCOLO PONTINA RIMANIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA INCOLONNATI SEMPRE PER TRAFFICO A PARTIRE DA VIA CARLO LEVI FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA ALTRE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI ACILIA E CASAL PALOCCO ...