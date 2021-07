Uomini e Donne, cattive notizie: una delle dame più amate lascia il programma? – VIDEO (Di sabato 3 luglio 2021) cattive notizie in vista della prossima stagione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una delle dame più amate forse lascerà Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, ha visto i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari salutare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 luglio 2021)in vista della prossima stagione deldi Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Unapiùforse lascerà. Ildi Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, ha visto i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari salutare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MinisteroDifesa : Con il rientro dell'ultimo militare, si conclude la missione italiana in #Afghanistan. In questi 20 anni oltre 50mi… - Azione_it : A 18 anni non possiamo ancora chiamarli giovani. Sono uomini e donne e come tali vanno trattati, affidandogli respo… - ShooterHatesYou : Diciamo che è una grande settimana per la narrazione dei meravigliosi uomini e donne di buona volontà che vegliano… - alycecappellaio : RT @Semreh10: Sfatiamo un mito…le tette arrivano agli uomini nello stesso modo in cui i cazzi arrivano alle donne…solo che un uomo le tiene… - infoitcultura : Uomini e Donne, ex tronista non si sposa più: una scoperta terribile -