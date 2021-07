“Stanno insieme”. I due attori beccati in flagrante: il bacio rubato in auto è la conferma che tutti aspettavano (Di sabato 3 luglio 2021) Adesso non ci sono praticamente più dubbi e i fan possono sognare ad occhi aperti. I due attori sono stati beccati, mentre si scambiavano un dolcissimo e romantico bacio all’interno di un’automobile e questo episodio ha confermato le indiscrezioni che già giravano da tempo. I due grandissimi attori si sono ufficialmente fidanzati e ben presto potrebbero uscire allo scoperto con qualche dichiarazione, tra l’altro attesissima da tutti gli ammiratori dell’ormai nuova coppia dello spettacolo. Erano precisamente fermi nella vettura ad un semaforo, che in quel momento era ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Adesso non ci sono praticamente più dubbi e i fan possono sognare ad occhi aperti. I duesono stati, mentre si scambiavano un dolcissimo e romanticoall’interno di un’mobile e questo episodio hato le indiscrezioni che già giravano da tempo. I due grandissimisi sono ufficialmente fidanzati e ben presto potrebbero uscire allo scoperto con qualche dichiarazione, tra l’altro attesissima dagli ammiratori dell’ormai nuova coppia dello spettacolo. Erano precisamente fermi nella vettura ad un semaforo, che in quel momento era ...

