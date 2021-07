Serena Grandi dramma: “Per colpa di dottori sbagliati ho perso un seno” (Di sabato 3 luglio 2021) News L’attrice emiliana deve fare i conti con un grave problema di malasanità: “Ho dato mandato ai miei legali di intervenire” Pubblicato su 3 Luglio 2021 Serena Grandi ha deciso di raccontare l’incubo terribile che sta vivendo da circa tre anni. La 63enne è vittima di malasanità per via di un ritardo della diagnosi. Durante un intervento di lipofilling i medici non si sono accorti del carcinoma che aveva sotto il seno sinistro. Se il medico avesse sottoposto la Grandi ad una mammografia prima dell’intervento il tumore sarebbe stato individuato tempestivamente. Un’accortezza che ha portato ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) News L’attrice emiliana deve fare i conti con un grave problema di malasanità: “Ho dato mandato ai miei legali di intervenire” Pubblicato su 3 Luglio 2021ha deciso di raccontare l’incubo terribile che sta vivendo da circa tre anni. La 63enne è vittima di malasanità per via di un ritardo della diagnosi. Durante un intervento di lipofilling i medici non si sono accorti del carcinoma che aveva sotto ilsinistro. Se il medico avesse sottoposto laad una mammografia prima dell’intervento il tumore sarebbe stato individuato tempestivamente. Un’accortezza che ha portato ...

