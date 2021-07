Scandalo Vaticano, Becciu: “Io vittima di una macchinazione” (Di sabato 3 luglio 2021) “Sono vittima di una macchinazione ordita ai miei danni, e attendevo da tempo di conoscere le eventuali accuse nei miei confronti, per permettermi prontamente di smentirle e dimostrare al mondo la mia assoluta innocenza”. Il cardinale Angelo Becciu rompe il silenzio dopo la notizia del rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta legata allo Scandalo del palazzo londinese che lo vedrà andare a processo con altri 9 il prossimo 27 luglio. “In questi lunghi mesi – scrive il cardinale attraverso il legale Fabio Viglione – si è inventato di tutto sulla mia persona, esponendomi ad una gogna mediatica senza pari al cui gioco non ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) “Sonodi unaordita ai miei danni, e attendevo da tempo di conoscere le eventuali accuse nei miei confronti, per permettermi prontamente di smentirle e dimostrare al mondo la mia assoluta innocenza”. Il cardinale Angelorompe il silenzio dopo la notizia del rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta legata allodel palazzo londinese che lo vedrà andare a processo con altri 9 il prossimo 27 luglio. “In questi lunghi mesi – scrive il cardinale attraverso il legale Fabio Viglione – si è inventato di tutto sulla mia persona, esponendomi ad una gogna mediatica senza pari al cui gioco non ...

