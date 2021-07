Salernitana | arrivata alla Figc la documentazione sul trust Ora si attende il 7 luglio

(Di sabato 3 luglio 2021) Con poco più di un'ora d'anticipo rispettoscadenza (fissata per oggi alle 20) laha ricevuto dlacon i necessari chiarimenti in meritoproposta di...

Con poco più di un'ora d'anticipo rispetto alla scadenza (fissata per oggi alle 20) la Figc ha ricevuto dallala documentazione con i necessari chiarimenti in merito alla proposta di trust presentata la scorsa settimana, volta ad evitare la doppia proprietà da parte di Claudio Lotito di due club ...La conferma èdirettamente dal club granata attraverso una breve nota stampa: 'L'U. S.1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla ...L’U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio,.E' arrivata alla Federcalcio, nei termini stabiliti (le 20 di oggi), la documentazione inviata dalla Salernitana e richiesta dalla Figc con i chiarimenti sulla proposta di trust presentata la scorsa s ...