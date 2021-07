Mourinho e la Roma | sbarco nella capitale

(Di sabato 3 luglio 2021) L’arrivo dello “Special One” galvanizza la, ancor di più seguito dalla vittoria azzurra contro il Belgio. Si respira un’aria di gioia e piena di speranze, l’una legata al futuro giallorosso, l’altra per il percorso della nazionale che si trova in semifinale. Nota dolente, proprio nel match valevole i quarti, l’infortunio di Leonardo Spinazzola. L’esterno, esce in barella e si rompe il tendine d’Achille, grande il rammarico per il super europeo disputato fino ad ora. Probabile lo stop di 4-5 mesi. Troppo bello per essere vero. Unada costruire. Primo fra tutti il colpo di José, del quale ci si chiede se mai fosse ...

Altrettanto negativa la notizia per lae per Josèproprio oggi sbarcato in Italia per dare il via alla sua avventura giallorossa. In nottata la Nazionale rientrerà a Coverciano e domani ...Di sicuro salterà la preparazione e tutta la prima parte di stagione della nuovadi, che proprio oggi è arrivato in città. I giallorossi in quel ruolo hanno solamente Calafiori mentre ...“Vogliamo creare una Roma vincente, ma vogliamo anche creare un futuro vincente. Non vogliamo che il successo sia un momento isolato”. Questo è uno degli obiettivi di Jose Mourinho, neo allenatore del ...Jose Mourinho è stato presentato come il nuovo allenatore della Roma questo venerdì ed è stato festeggiato direttamente dai tifosi. Per quanto riguarda lo ...