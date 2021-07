Migranti, 215 sbarcati a Lampedusa in poche ore. In Tunisia e Libia recuperati 57 cadaveri. E la Guardia Costiera ferma una nave di Msf (Di sabato 3 luglio 2021) Quarantatré Migranti sono annegati in un naufragio al largo della Tunisia e altre 14 cadaveri sono stati ritrovati sulla spiaggia di Zawia, in Libia. Il naufragio al largo della Tunisia è riportato dalla Mezzaluna Rossa tunisina, secondo quanto riporta Reuters sul suo sito: la barca era partita da Zuwara, sulla costa nord-occidentale della Libia, con a bordo Migranti provenienti da Egitto, Sudan, Eritrea e Bangladesh, spiega l’organizzazione umanitaria riferendo che sono 84 i Migranti salvati. Il ritrovamento di Zawia è riferito invece dalla portavoce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Quarantatrésono annegati in un naufragio al largo dellae altre 14sono stati ritrovati sulla spiaggia di Zawia, in. Il naufragio al largo dellaè riportato dalla Mezzaluna Rossa tunisina, secondo quanto riporta Reuters sul suo sito: la barca era partita da Zuwara, sulla costa nord-occidentale della, con a bordoprovenienti da Egitto, Sudan, Eritrea e Bangladesh, spiega l’organizzazione umanitaria riferendo che sono 84 isalvati. Il ritrovamento di Zawia è riferito invece dalla portavoce ...

Advertising

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Migranti, 215 sbarcati a Lampedusa in poche ore. In Tunisia e Libia recuperati 57 cadaveri. E la Guardia Costiera ferm… - GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Migranti, 215 sbarcati a Lampedusa in poche ore. In Tunisia e Libia recuperati 57 cadaveri. E la Guardia Costiera ferm… - fattoquotidiano : Migranti, 215 sbarcati a Lampedusa in poche ore. In Tunisia e Libia recuperati 57 cadaveri. E la Guardia Costiera f… -