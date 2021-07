McMurtry | di pietra e di carne | le mute pioniere del west

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 4 luglio 2021) Malgrado sia ricordato come uno degli scrittori che hanno rinverdito il mito del vecchio, tanto che un suo editor lo chiamava – chissà quanto scherzosamente – il Flaubert delle praterie, Larryresta per molti versi una figura atipica nella letteratura americana. A conferirgli una dimensione particolare se non unica è soprattutto la capacità di raccontare il mondo femminile. Le sue donne sono sempre personaggi indimenticabili e mai secondari, figure che si impongono per vivezza e complessità pur abitando … Continua L'articolo proviene da il manifesto.