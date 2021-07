Matri | addio alla Lazio | “Grazie a Tare per la fiducia dimostrata”

Advertising

LAZIO SOCIAL- Una stagione in biancoceleste, e ora l'. Alessandronella prossima stagione non farà parte della dirigenza della Lazio . Ad annunciarlo lo stesso ex giocatore tramite un post sul personale profilo Instagram. 'Dopo un periodo di ...Alessandrolascia la Lazio dopo una stagione in società come assistente di Igli Tare: le parole didell'ex attaccante Una stagione nelle gerarchie societarie della Lazio al fianco di Igli Tare e un ...Ancora in bilico il futuro del club manager della Lazio Angelo Peruzzi: a breve incontro con il presidente Lotito Rivoluzione anche nella dirigenza della Lazio. Dopo il cambio in panchina e il possibi ...Solo una stagione, poi l'addio un po' come era accaduto quando ha indossato la maglia della Lazio. Alessandro Matri non farà parte della dirigenza biancoceleste il prossimo anno e ...