LIVE Ucraina-Inghilterra 0-4, Europei 2021 in DIRETTA: strapotere britannico, i Leoni approdano in semifinale (Di sabato 3 luglio 2021)

23.00 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.57 Di seguito le pagelle del match.Ucraina (3-5-2): Bushchan 6; Zabarnyi 5, Kryvtsov 5.5 (dal 35? Tsygankov 6), Matviyenko 5; Karavaev 5, Shaparenko 5.5, Sydorchuk 5 (dal 64? Makarenko 6), Zinchenko 5, Mykolenko 6; Yaremchuk 5.5, Yarmolenko 5.Inghilterra (4-2-3-1): Pickford 6; Walker 6.5, Stones 6.5, Maguire 7, Shaw 7 (dal 65? Trippier 6); Rice 6.5 (dal 57? Henderson 7), Phillips 6 (dal 65? Bellingham 6); Sterling 7 (dal 65? Rashford 6), Mount ...

