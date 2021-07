Le qualifiche di AlphaTauri al Gp d’Austria 2021

(Di sabato 3 luglio 2021) Oggi è stata una giornata impegnativa quella delledioggi al Gp. Le temperature della pista erano molto diverse rispetto a venerdì, quindi hanno dovuto tenerne conto durante l’allestimento delle vetture. Come sono andate ledial Gpdi oggi? Nella sessione mattutina hanno continuato a provare la nuova gomma per questo evento e poi hanno concentrato l’attenzione sulla preparazione delle. Alla fine delle FP3 non erano completamente soddisfatti, in quanto il bilanciamento non era proprio ...

... il risultato e la classifica delledella nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul ... Pierre Gasly () 7. Yuki Tsunoda () 8. Sebastian Vettel (Aston Martin) 9. George ...Quinto posto per Valtteri Bottas con la seconda Mercedes, ecco poi le due ottimecon ... (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA FORMULA 1/Gp Austria 2021: pole position per ...Le cose in F1 non cambiano in una settimana e sullo stesso circuito di Spielberg in cui si era svolto il GP della Stiria dominato da Max Verstappen, la pole del GP di Austria l'ha ...Le qualifiche sono appena finite, è giunto il momento di guardare i dati: facciamo l'analisi di tutti i microsettori del circuito del GP d'Austria.