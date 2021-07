Il tabellone di Euro 2021 | le semifinali | Italia e Inghilterra le favorite | gli accoppiamenti

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 luglio 2021) Si sono conclusi i quarti di finale di, alla fine sono stati rispettati i pronostici. Nel primo match successo della Spagna contro la Svizzera, la partita per la squadra di Luis Enrique è stata più complicata del previsto, il match si è deciso dopo i calci di rigore. Qualificazione meritata anche per l’, gli azzurri hanno avuto la meglio del Belgio con il risultato di 1-2 grazie ai gol di Barella e Insigne, inutile il calcio di rigore trasformato da Lukaku. La Danimarca ha staccato il pass contro la Repubblica Ceca: il match sembrava in archivio già nel primo tempo con i gol di Delaney e Dolberg, nella ripresa il gol di ...