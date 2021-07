Green pass falsi e vaccini venduti su canali Telegram. La “rete oscura” della truffa (Di sabato 3 luglio 2021) bloccata dalla Guardia di Finanza Si potrebbe definire un effetto collaterale del coronavirus, potenzialmente letale e sicuramente truffaldino. “Fatta la legge, trovato l’inganno”, è così che ha ragionato persino la criminalità organizzata quando ha deciso di mettere in piedi un gigantesco movimento di vendita di Green passa falsi e vaccini anti Covid. L’inganno correva attraverso la rete Internet, il procedimento per l’acquisto era semplice, preciso e veloce. Ti potrebbe interessare>>> Green pass, condividere il QR code sui ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 luglio 2021) bloccata dalla Guardia di Finanza Si potrebbe definire un effetto collaterale del coronavirus, potenzialmente letale e sicuramenteldino. “Fatta la legge, trovato l’inganno”, è così che ha ragionato persino la criminalità organizzata quando ha deciso di mettere in piedi un gigantesco movimento di vendita dianti Covid. L’inganno correva attraverso laInternet, il procedimento per l’acquisto era semplice, preciso e veloce. Ti potrebbe interessare>>>, condividere il QR code sui ...

