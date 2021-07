Green pass falsi e dosi di vaccino vendute su Internet: interviene la Finanza, sequestrati 10 canali Telegram (Di sabato 3 luglio 2021) La Guardia di Finanza è intervenuta contro un giro criminale dedito alla vendita di vaccini e Green pass falsi su Internet: le operazioni venivano condotte tramite Telegram e altri canali e si potevano acquistare i certificati falsi in cambio di poche decine di euro pagate in criptovalute. I dettagli dell’operazione “Vax Free”. Vaccini e Green pass falsi: venduti per 110-130 euro sul web Secondo quanto viene riportato, il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche ha condotto un’operazione ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 luglio 2021) La Guardia diè intervenuta contro un giro criminale dedito alla vendita di vaccini esu: le operazioni venivano condotte tramitee altrie si potevano acquistare i certificatiin cambio di poche decine di euro pagate in criptovalute. I dettagli dell’operazione “Vax Free”. Vaccini e: venduti per 110-130 euro sul web Secondo quanto viene riportato, il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche ha condotto un’operazione ...

