Giorgia Meloni a Rapallo per presentare il suo libro “Io sono Giorgia”

Advertising

melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: 'I #FASCI VANNO CACCIATI A BOTTE', PERÒ POI SI #INGINOCCHIANO La #Meloni se è veramente #antifascista deve'corcare'qu… - irenestorti1 : RT @ChiodiDonatella: 'I #FASCI VANNO CACCIATI A BOTTE', PERÒ POI SI #INGINOCCHIANO La #Meloni se è veramente #antifascista deve'corcare'qu… - LiamaraRadici : RT @Ste_Mazzu: Il suo è il partito primatista per arrestati per 'ndrangheta, ma queste notizie finiscono in trafiletti di giornali che orma… - rrico_e : RT @ChiodiDonatella: 'I #FASCI VANNO CACCIATI A BOTTE', PERÒ POI SI #INGINOCCHIANO La #Meloni se è veramente #antifascista deve'corcare'qu… - ilpazientezero : RT @ChiodiDonatella: 'I #FASCI VANNO CACCIATI A BOTTE', PERÒ POI SI #INGINOCCHIANO La #Meloni se è veramente #antifascista deve'corcare'qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

Nella provincia di Savona il partito guidato danon solo cresce in termini di consenso ma si arricchisce di autorevoli adesioni. È infatti entrato in Fratelli d'Italia, Eugenio Maineri attuale assessore ai Servizi Sociali, Ambiente e ...Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla Conferenza programmatica del Psi, tornando a criticare la decisione di Matteo Salvini edi sottoscrivere la Carta ...ROMA (ITALPRESS) - "Siamo convinti che la sovranità in Europa sia e debba rimanere in capo alle nazioni europee. L'Unione europea è stata creata da queste nazioni per raggiungere obiettivi che possono ...Andrew Howe finisce nel mirino dei leoni da tastiera per le velate critiche che ha manifestato qualche giorno fa, in un'intervista ...