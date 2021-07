**Europei: Sgarbi, ‘inginocchiarsi ha perso dignità’** (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – L’atto di inginocchiarsi è diventata una moda e quindi ha perso la sua dignità. E’ netto il giudizio di Vittorio Sgarbi che, con l’AdnKronos, commenta il gesto compiuto dai calciatori della Nazionale prima del fischio d’inizio della partita che hanno disputato ieri contro il Belgio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – L’atto di inginocchiarsi è diventata una moda e quindi hala sua dignità. E’ netto il giudizio di Vittorioche, con l’AdnKronos, commenta il gesto compiuto dai calciatori della Nazionale prima del fischio d’inizio della partita che hanno disputato ieri contro il Belgio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Europei. Sgarbi: "inginocchiarsi ha perso dignità" "Ci si inginocchia in chiesa – argomenta Sgarbi - Ma questa sta diventando una moda e quindi perde la sua dignità ...

