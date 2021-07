Enpa | tornano le giornate contro l' abbandono di cani e gatti

(Di sabato 3 luglio 2021) Il 3 e il 4 luglio, dopo un anno di stop a causa della pandemia, torna la Giornata nazionalel'. I volontari dell'associazione sarannp impegnati in 55 città italiane per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enpa tornano

PerugiaToday

dunque le passeggiate storico - naturalistiche, ma trasformate in un appuntamento fisso, ... A rappresentare […] Attualità SavonaSavona, a rischio la fauna ittica dei torrenti ...Gli animalisti savonesi dell'sono intervenuti con una nota a sostegno e difesa delle aree ... ecco il piano delle ripartenza per la stagione 2022 Savona, TPL Linea:i controlli a bordo dei ...Gli articoli per veterinaria hanno riscosso grosso successo nel marzo 2021 (+61% di ricerche rispetto al marzo 2020, già in crescita del 16% rispetto al marzo 2019). Inversione di tendenza, invece, pe ...Una sorpresa decisamente inaspettata quella del 18 giugno quando due pescatori sportivi che si trovavano sul luogo, lungo la spiaggia di Castel Volturno, hanno visto risalire all’improvviso una tartar ...