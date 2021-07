DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: Cattaneo in fuga con Quintana e Valverde (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 15.30 Inizia il terzultimo GPM di giornata e Valverde si stacca dalla fuga. 15.28 Questi i nomi dei corridori al comando: Kuss, Castroviejo, Woods, Elissonde, Cattaneo, Valverde, Armirail, G. Martin, Paret-Peintre, Quintana, Kragh, Benoot, Teuns, Juul-Jensen, Yates, Izagirre, Poels ed Henao. 15.25 Il gruppo maglia gialla si trova a 3’40” dai battistrada. 15.22 Poels si sta facendo riprendere dal gruppo Cattaneo. 15.19 60 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE15.30 Inizia il terzultimo GPM di giornata esi stacca dalla. 15.28 Questi i nomi dei corridori al comando: Kuss, Castroviejo, Woods, Elissonde,, Armirail, G. Martin, Paret-Peintre,, Kragh, Benoot, Teuns, Juul-Jensen, Yates, Izagirre, Poels ed Henao. 15.25 Il gruppo maglia gialla si trova a 3’40” dai battistrada. 15.22 Poels si sta facendo riprendere dal gruppo. 15.19 60 ...

