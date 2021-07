Dame Vivienne Westwood al picnic per Julian Assange

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dame Vivienne

...Jolie - Pitt , facilitando così la scena in cui la donna prende in braccio la piccola e ...di quella povera zingara a cui hanno tolto Quasimodo dalle braccia ne Il gobbo di Notre -, una ...Ambientalista, progressista, controcorrente. Così la stilista dai lunghi capelli bianchi e trucco teatrale ha cambiato il corso della moda L'8 aprile scorsoWestwood , istituzione vivente della moda britannica e mondiale, ha compiuto ottant'anni. Se l'anagrafe la mette impietosamente - ma non invochiamo lo spettro dell'ageismo - nella ...La stilista Dame Vivienne Westwood si è unita a diversi sostenitori di Julian Assange in un picnic per il compleanno del giornalista.