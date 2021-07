Covid, oggi 932 casi e 22 morti, positività stabile allo 0,4% (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Sono 932 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 794 di ieri e soprattutto gli 838 di sabato scorso, a conferma che il calo che proseguiva costante da 15 settimane inizia a invertire la tendenza. I tamponi sono 228.127, 19 mila piu' di ieri, e il tasso di positivita' rimane stabile allo 0,4%. I decessi sono 22 (ieri 28), per un totale di 127.637 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 9 in meno (ieri -16) con appena due ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021 (entrambi in Campania) e sono 204. I ricoveri ordinari sono 75 in meno (ieri ... Leggi su agi (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Sono 932 i nuoviin Italia nelle ultime 24 ore, contro i 794 di ieri e soprattutto gli 838 di sabato scorso, a conferma che il calo che proseguiva costante da 15 settimane inizia a invertire la tendenza. I tamponi sono 228.127, 19 mila piu' di ieri, e il tasso di positivita' rimane0,4%. I decessi sono 22 (ieri 28), per un totale di 127.637 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 9 in meno (ieri -16) con appena due ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021 (entrambi in Campania) e sono 204. I ricoveri ordinari sono 75 in meno (ieri ...

