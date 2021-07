Covid Cuba, nuovo record di contagi: 3.475 in ultime 24 ore (Di sabato 3 luglio 2021) Cuba ha stabilito ancora una volta un nuovo record per numero di casi giornalieri di Covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.475 contagi e 15 decessi. Complessivamente il numero di casi positivi al Covid-19 dall’inizio della pandemia si attesta a 200.728 e il numero di morti a 1.337. Poco più di 2,79 milioni di Cubani hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021)ha stabilito ancora una volta unper numero di casi giornalieri di. Nelle24 ore si sono registrati 3.475e 15 decessi. Complessivamente il numero di casi positivi al-19 dall’inizio della pandemia si attesta a 200.728 e il numero di morti a 1.337. Poco più di 2,79 milioni dini hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. L'articolo proviene da Italia Sera.

