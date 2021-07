Covid, 2 ingressi in terapia intensiva in 24 ore: è il dato più basso mai registrato (Di sabato 3 luglio 2021) Si tratta del livello più basso da quando questo dato viene fornito. Secondo il bollettino del 3 luglio, in tutto le persone in rianimazione sono 204 (-9 rispetto a ieri), mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 1.394 (-75). In Italia nell’ultimo giorno sono stati 932 i nuovi casi di coronavirus, su 228.127 tamponi (ieri 794 casi su 199.238 test). Il tasso di positività è stabile allo 0,4%. Dall'inizio della pandemia, i contagiati sono 4.262.511 e le vittime 127.637 (22 nelle ultime 24 ore) Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 luglio 2021) Si tratta del livello piùda quando questoviene fornito. Secondo il bollettino del 3 luglio, in tutto le persone in rianimazione sono 204 (-9 rispetto a ieri), mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 1.394 (-75). In Italia nell’ultimo giorno sono stati 932 i nuovi casi di coronavirus, su 228.127 tamponi (ieri 794 casi su 199.238 test). Il tasso di positività è stabile allo 0,4%. Dall'inizio della pandemia, i contagiati sono 4.262.511 e le vittime 127.637 (22 nelle ultime 24 ore)

