Cade sulla ciclabile e finisce contro un muretto Il manubrio si spezza | ' Una macchina mi ha urtato ed è fuggita'

(Di sabato 3 luglio 2021) MONDOLFO - Sbatteun'auto econ la mountain bike mentre torna a casa. 'Una Panda mi ha fattore, non si è fermata', ha detto subito l'uomo - un ex operaio Tecsol e ...

Advertising

AnnaCountessK : RT @preteteresa1: ...sulla punta delle dita, e tra cuscini morbidi di rosa, cade sfinita Eccola s’avanza Tutta vestita di baci sulla peonia… - marksjoma : RT @preteteresa1: ...sulla punta delle dita, e tra cuscini morbidi di rosa, cade sfinita Eccola s’avanza Tutta vestita di baci sulla peonia… - AnnaRDelorenzo : RT @preteteresa1: ...sulla punta delle dita, e tra cuscini morbidi di rosa, cade sfinita Eccola s’avanza Tutta vestita di baci sulla peonia… - awanasgh : @GiaSilvestrini Attenzione però… - awanasgh : Vabbè. -

Ultime Notizie dalla rete : Cade sulla

Toscana Media News

base delle prime verifiche condotte con il supporto del medico competente, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento occorso, non si ravvisano rischi per la salute ". Le ulteriori ...MONDOLFO - Sbatte contro un'auto econ la mountain bike mentre torna a casaciclabile . 'Una Panda mi ha fatto cadere, non si è fermata', ha detto subito l'uomo - un ex operaio Tecsol e residente a Cento Croci di Mondolfo ...La pioggia verde Immediatamenti i residenti si sono accorti del piccolo guaio, anche perché alcune gocce di una pioggia colorata di verde sono cadute sul paese ... e scusandosi per l’accaduto. Sulla ...E' successo a Monsummano Terme. Gravi anche le condizioni dell pedone investito, 43 anni Monsummano Terme (Pistoia), 3 luglio 2021 - Ha investito con una moto un uomo che stava attraversando sulle str ...