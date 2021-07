Brunetta: “Open Day nelle Università su cui insisteranno i progetti del Pnrr” (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA – “Stiamo lavorando per proporre Open Day nelle Università, nei territori, ad esempio provincia per provincia, su cui insisteranno i progetti del Pnrr, appena avremo l’intero quadro di quelli approvati. Sarà l’occasione per coinvolgere gli studenti, ma anche i sindaci, le imprese e i professionisti, nel cambiamento in atto e per raccontare la ricchezza di opportunità che si apriranno nella Pubblica amministrazione”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), secondo cui “il Pnrr avrà infatti successo in termini di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA – “Stiamo lavorando per proporreDay, nei territori, ad esempio provincia per provincia, su cuidel, appena avremo l’intero quadro di quelli approvati. Sarà l’occasione per coinvolgere gli studenti, ma anche i sindaci, le imprese e i professionisti, nel cambiamento in atto e per raccontare la ricchezza di opportunità che si apriranno nella Pubblica amministrazione”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), secondo cui “ilavrà infatti successo in termini di ...

