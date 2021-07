Youtube e DAZN preparano una sorpresa davvero eccitante: la Champions ringrazia (Di venerdì 2 luglio 2021) Clamoroso annuncio di DAZN, che non si ferma e, dopo essersi presa la Seria A italiana, annuncia una fondamentale joint venture con il colosso di Google e la sua piattaforma Youtube. DAZN, clamoroso accordo con Youtube (Foto Sportitalia)La piattaforma di streaming dello sport si è infatti aggiudicata da poco i diritti per la Serie A di calcio, dopo una lunghissima battaglia giocata dentro e fuori la Lega Calcio contro Sky e Mediaset. La carta vincente, oltre l’offerta economica maggiore rispetto alle concorrenti, è stata la possibilità di affidarsi a Tim e conseguentemente alle capacità tecnologiche dell’ex monopolista e ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Clamoroso annuncio di, che non si ferma e, dopo essersi presa la Seria A italiana, annuncia una fondamentale joint venture con il colosso di Google e la sua piattaforma, clamoroso accordo con(Foto Sportitalia)La piattaforma di streaming dello sport si è infatti aggiudicata da poco i diritti per la Serie A di calcio, dopo una lunghissima battaglia giocata dentro e fuori la Lega Calcio contro Sky e Mediaset. La carta vincente, oltre l’offerta economica maggiore rispetto alle concorrenti, è stata la possibilità di affidarsi a Tim e conseguentemente alle capacità tecnologiche dell’ex monopolista e ...

Advertising

juventusfc : Più occhi per guardare lontano ?? La UEFA Women’s Champions League 2021-2025 è su DAZN ? Tutti i match delle stagi… - Dluzniewski81 : RT @juventusfc: Più occhi per guardare lontano ?? La UEFA Women’s Champions League 2021-2025 è su DAZN ? Tutti i match delle stagioni 2021… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano online] - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: We all rise with more eyes ??? La UEFA Women’s Champions League 2021-2025 è su DAZN? Tutti i match delle stagioni 2021-2023 in… - M_R_C7 : RT @juventusfc: Più occhi per guardare lontano ?? La UEFA Women’s Champions League 2021-2025 è su DAZN ? Tutti i match delle stagioni 2021… -