Tiro a volo | Mondiali Osijek 2021 | oro per Rossi e De Flippis nel Mixed Team

Jessica Rossi e Mauro De Filippis hanno conquistato delle preziose medaglie d'oro nel Mixed Team di Trap, proprio nel corso dell'ultimo giorno di gare ai Mondiali di Osijek 2021. In territorio croato, i due azzurri hanno brillato a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo, lanciando segnali importanti agli avversari in Giappone. I tiratori azzurri, rappresentanti della Polizia di Stato, hanno superato di misura la coppia russa composta da Alexey Alipov e Daria Semianova, prima al termine delle qualificazioni con 145/150, facendosi forza con il punteggio di 40/50, a fronte del ...

