Sedicenne uccisa, autopsia conferma dinamica dell’omicidio (Di venerdì 2 luglio 2021) L’autopsia sul corpo Sedicenne Chiara Gualzetti avrebbe confermato la dinamica raccontata dall’amico coetaneo indagato e fermato dai carabinieri. La ragazza e’ morta sotto una serie di fendenti sferrati al petto e al collo con un coltello da cucina e colpita anche da calci. Un’aggressione che non ha dato alla vittima modo di difendersi domenica 27 giugno nel parco di Monteveglio Bologna L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 2 luglio 2021) L’sul corpoChiara Gualzetti avrebbeto laraccontata dall’amico coetaneo indagato e fermato dai carabinieri. La ragazza e’ morta sotto una serie di fendenti sferrati al petto e al collo con un coltello da cucina e colpita anche da calci. Un’aggressione che non ha dato alla vittima modo di difendersi domenica 27 giugno nel parco di Monteveglio Bologna L'articolo proviene da Forze Armate News.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - elenaricci1491 : Non ha avuto la possibilità di difendersi - forzearmatenews : Non ha avuto la possibilità di difendersi - andreastoolbox : Sedicenne uccisa: autopsia conferma dinamica dell'omicidio - Rai News - Agenzia_Dire : Il sindaco del Comune di Valsamoggia ha lanciato una raccolta fondi per supportare la famiglia di #ChiaraGualzetti… -