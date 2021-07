Red Canzian torna a parlare del lutto: “Un dolore che non si può raccontare” (Di venerdì 2 luglio 2021) La morte di Stefano d’Orazio ha colpito profondamente i suoi storici compagni di lavoro, i Pooh, ma anche il pubblico affezionato al gruppo che ha sempre considerato i suoi membri artisti di talento ma soprattutto espressione simbolica di un’amicizia vera e sincera. L’artista ha lasciato un enorme vuoto tra i suoi colleghi che hanno lavorato con lui per anni divenendo una vera e propria famiglia. Red Canzian solonotizie24Red Canzian: “Perdere Stefano è stato un dolore doppio” In questi giorni Red Canzian è tornato a parlare dell’assenza del suo amico Stefano, una morte la sua ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) La morte di Stefano d’Orazio ha colpito profondamente i suoi storici compagni di lavoro, i Pooh, ma anche il pubblico affezionato al gruppo che ha sempre considerato i suoi membri artisti di talento ma soprattutto espressione simbolica di un’amicizia vera e sincera. L’artista ha lasciato un enorme vuoto tra i suoi colleghi che hanno lavorato con lui per anni divenendo una vera e propria famiglia. Redsolonotizie24Red: “Perdere Stefano è stato undoppio” In questi giorni Redto adell’assenza del suo amico Stefano, una morte la sua ...

