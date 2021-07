Messi, stavolta il ‘nemico’ sono i compagni: “Non lo paghiamo noi” (Di venerdì 2 luglio 2021) I giocatori del Barça non si ridurranno lo stipendio per consentire il rinnovo di Messi. Il futuro della Pulce a Barcellona è a rischio? Grossa gatta da pelare in casa Barcellona. Secondo quanto raccolto da ‘Cadena COPE’, sarebbe infatti in salita la strada per il rinnovo di Lionel Messi, il cui contratto con i blaugrana Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 luglio 2021) I giocatori del Barça non si ridurranno lo stipendio per consentire il rinnovo di. Il futuro della Pulce a Barcellona è a rischio? Grossa gatta da pelare in casa Barcellona. Secondo quanto raccolto da ‘Cadena COPE’, sarebbe infatti in salita la strada per il rinnovo di Lionel, il cui contratto con i blaugrana Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

