Love is in the air, trama 2 luglio: Kaan nelle mani di Melo e Fifi (Di venerdì 2 luglio 2021) Love is in the air regalerà un'ultima puntata della settimana al pubblico di Canale 5 davvero al cardiopalma, come svela la trama di oggi, venerdì 2 luglio. Le amiche di Eda, infatti, si renderanno conto che dietro il furto del progetto di illuminotecnica di Serkan in realtà c'è Kaan e decideranno di incastrarlo. Nel frattempo, Eda e Ferit ascolteranno di nascosto una conversazione tra Serkan e Selin e rimarranno molto scossi e delusi al punto che si faranno forza e si conforteranno a vicenda. Il ragazzo, a quel punto, deciderà di rivelare a Eda di aver inviato le foto del contratto di fidanzamento a ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 luglio 2021)is in the air regalerà un'ultima puntata della settimana al pubblico di Canale 5 davvero al cardiopalma, come svela ladi oggi, venerdì 2. Le amiche di Eda, infatti, si renderanno conto che dietro il furto del progetto di illuminotecnica di Serkan in realtà c'èe decideranno di incastrarlo. Nel frattempo, Eda e Ferit ascolteranno di nascosto una conversazione tra Serkan e Selin e rimarranno molto scossi e delusi al punto che si faranno forza e si conforteranno a vicenda. Il ragazzo, a quel punto, deciderà di rivelare a Eda di aver inviato le foto del contratto di fidanzamento a ...

Advertising

JPOPMANGA : #UsciteLuglio: Beyond the Clouds, Tsugumi Project, Lady Oscar Collection, I diari della speziale 1, Love from the o… - icarusfallws : @share_the_love_ menomale, anche io bene bene - loris63996355 : RT @PriscillaSa_off: Che gioia le porcate in macchina???? Voi le fate? I love sex in the car, you??? - share_the_love_ : @icarusfallws abbastanza bene,tu? - maxgranieri_it : Perché il termine 'triplete' non appartiene soltanto agli interisti. #Vinile, #cd e #audiocassetta presi in tre dec… -