Julianne Moore sul tabù della vecchiaia femminile | la frase “invecchiare bene” è sessista

(Di venerdì 2 luglio 2021) In una recente intervista alla rivista “As If” l’attrice hollywoodianaha cercato di spiegare perchè l’espressione ““, nonostante passi spesso come uno pseudocomplimento, sia. Se è facile riconoscere che iltravolga ben più pesantemente le donne, per viatendenza culturale di identificare il loro valore con la bellezza estetica,va oltre e cerca di problematizzare il concetto diin una ...

Al momento, dopo due puntate, non mi sento in grado di offrire un giudizio, se non di ammirare la meraviglia die Clive Owen che interpretano i protagonisti. Ma ciò che nasce dall'..., una delle grandi attrici contemporanee, è assai brava nel rivivere i tormenti di un rapporto, dai dettagli alle forze oscure che condurranno a qualche sorpresa, facendo ricomparire ...In una recente intervista alla rivista “As If” l’attrice hollywoodiana Julianne Moore ha cercato di spiegare perchè l’espressione “invecchiare bene“, nonostante passi spesso come uno pseudocomplimento ...'L'invecchiamento fa parte dell'essere umano, quindi perché ne parliamo sempre come se fosse qualcosa su cui abbiamo il controllo?' si lamenta Julianne Moore. Per Julianne Moore l'invecchiamento non è ...