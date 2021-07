Io guido da sola: LucyRider unisce utile e dilettevole (Di venerdì 2 luglio 2021) Si chiama Lucina Marchese e per lei le moto non hanno segreti. Ma non soltanto le moto, anche la Sicilia . Due grandi passioni che nel corso della sua vita l'hanno fatta riflettere: come fare per ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) Si chiama Lucina Marchese e per lei le moto non hanno segreti. Ma non soltanto le moto, anche la Sicilia . Due grandi passioni che nel corso della sua vita l'hanno fatta riflettere: come fare per ...

Io guido da sola: Philippa ed Eugene, un matrimonio da corsa L'amore per le moto e la Sicilia La scatenata Lucina, oggi 52 anni, fin da giovanissima ha deciso di intraprendere la strada dell'...

Estate a Guastalla: gli eventi di luglio e agosto ...di Atelier Scuola di Danza Piazza Mazzini " ore 21.30 Domenica 4 luglio " UN IMPREVISTO È LA SOLA ... Incontro culturale con Ivan Cantoni e Guido Bellocchio Chiesa di San Francesco - ore 21.00 Sabato 10 ...

Azzurri, ora l'obiettivo è non finire in ginocchio alla fine della partita Di certezza per ora ce n'è una sola: gli azzurri si inginocchieranno ma solo in segno di solidarietà con il gesto di protesta dei Diavoli Rossi e non perchè condividono la campagna del Black Lives Mat ...

