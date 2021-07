"In un mese in Lazio incremento della variante Delta dal 3,4% al 34,9%" (Di venerdì 2 luglio 2021) “L’ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani mostra come in un mese vi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione di variante Delta sul territorio regionale passando dal 3,4% della survey del 18 maggio al 34,9% di quella di oggi”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanita’ e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, precisando che “il 74,5 % dei casi con variante Delta risulta non vaccinato, tale proporzione raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “L’ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani mostra come in unvi sia stato undi 10 volteproporzione disul territorio regionale passando dal 3,4%survey del 18 maggio al 34,9% di quella di oggi”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanita’ e Integrazione SociosanitariaRegione, Alessio D’Amato, precisando che “il 74,5 % dei casi conrisulta non vaccinato, tale proporzione raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con ...

