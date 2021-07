Gubitosi | TimVision casa del calcio | dal satellite allo streaming | svolta epocale

(Di venerdì 2 luglio 2021) Luigispiega alla Gazzetta dello Sport come gli italiani potranno continuare a vedere in tv "con un solo decoder e telecomando" la Serie A , la Champions League, l' Europa League, la Conference League, grazie a Tim , ...

Luigi, Dazn si è assicurata i diritti del calcio di Serie A per le prossime tre stagioni. ... Tutti avranno la possibilità di vederli anche grazie alle offerte die al nuovo decoder ...Questo, lo ribadisco, darà un contributo importante alla digitalizzazione del Paese', conclude. Ha preso ieri il via l'offerta diper vedere il meglio del calcio nazionale e ...Luigi Gubitosi spiega alla Gazzetta dello Sport come gli italiani potranno continuare a vedere in tv "con un solo decoder e telecomando" la ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, Spalletti incontra De Laurentiis: no a spese fol ...