Grillo-Conte tregua nei 5Stelle | sette garanti per sancire l’accordo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Et ... sul sito.

Advertising

matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - AnnalisaChirico : Dovevano moralizzare la politica, oggi sn divisi tra un comico e un avvocaticchio che si crede DeGaulle. Alla Camer… - NicolaPorro : Quando tutti noi sostenevamo che Conte era inetto e pericoloso, i media tacevano. L’Elevato pure. E ora... ?? - gabdelgiovine : Intanto che giocava l'Italia Grillo si arrende a Conte. - Peppecai : RT @lucadecarolis: Con il comitato dei 7 Grillo fa diversi passi indietro #Grillo #Conte #M5S -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Conte

È questa la ragione per cui il formidabile scontro in atto tra, potenzialmente in grado di distruggere il Movimento, non fa riferimento a nessun contenuto politico, disaccordo su ...... nella consapevolezza che il Movimento ha necessità di innovarsi e ristrutturarsi, nella speranza che le posizioni di Beppee di Giuseppesi riconcilino chiedendo ad entrambi un incontro,...«Si apre il negoziato», si lascia andare a un sospiro di sollievo un big, dopo giorni di tensione altissima.Arriva così a tarda sera la notizia di una possibile mediazione tra Giuseppe Conte e Beppe G ...Si chiama M5S, ma si potrebbe anche chiamare Comma 22. Ricordiamo tutti il celebre paradosso del romanzo di Joseph Heller sulla guerra del Vietnam. Raccontava di un regolamento militare che, per l’app ...