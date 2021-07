Fdi | oggi e domani congresso di Azione universitaria 2

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - Per la deputata Augusta Montaruli, “l'importanza di avere un movimento universitario vivo tanto da andare aè strategica per Fdi che continua a formare la sua classe dirigente nei luoghi dello studio e della cultura”. “L'impegno universitario ha caratterizzato gli anni più belli della mia militanza politica -ha raccontato la deputata Carolina Varchi-è stata una scelta di libertà per migliaia di giovani universitari che in tutta Italia sceglievano di non omologarsi”. “Fratelli d'Italia –ha dichiarato la deputata e responsabile dipartimento Istruzione di Fdi, Paola Frassinetti- si sta impegnando ...

abbiamo un'UE in cui ci dicono come cucinare gli insetti - ha affermato Meloni - e poi in ... Ebbene -osserva la leader di- quest'Europa non mi sta bene'.La filiera del porfido trentino, dal cavatore al posatore, presentaun organico in larga parte storico che, nei prossimi anni, andrà incontro a un fisiologico ricambio generazionale. Le imprese ...(Adnkronos) - Per la deputata Augusta Montaruli, “l'importanza di avere un movimento universitario vivo tanto da andare a congresso è strategica per ...“Il centrodestra? Abbiamo le idee chiare di quel che faremo di qui ai prossimi anni, anche se oggi per scelte diverse siamo in posizioni ...