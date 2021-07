Fanghi contaminati | il sindaco di Lodi | Serve mappa dei ter

(Di venerdì 2 luglio 2021) "Pronti a intraprendere azioni per la salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità della salute pubblica, ma aspettiamo di sapere con precisione quali sono i terreni coinvolti ". Così ildi ...

IL GIORNO

Così il sindaco di Lodi Sara Casanova interviene dopo oltre un mese sulla vicenda. L'inchiesta della Procura di Brescia, che risale a fine maggio scorso, ha coinvolto l'azienda ...... un precedente che con i numeri che si porta dietro (150mila tonnellate di gessida ... 'I gessi di defecazione dasono stati inseriti per legge nell'elenco dei fertilizzanti nazionali ..."Pronti a intraprendere azioni per la salvaguardia dell'ambiente e dell’incolumità della salute pubblica, ma aspettiamo di sapere con precisione quali sono i terreni coinvolti". Così il sindaco di Lod ...Incontro tra l’assessora Monni e i sindaci interessati dall’inchiesta sui fanghi. I controlli nel tratto empolese sono fissati già per la prossima settimana ...