Europei: Svizzera-Spagna 1-1 dopo i tempi regolamentari, si va ai supplementari (Di venerdì 2 luglio 2021) San Pietroburgo, 2 lug. -(Adnkronos) - Svizzera e Spagna terminano sul punteggio di 1-1 i tempi regolamentari del quarto di finale del campionato europeo in corso di svolgimento alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Al vantaggio delle 'furie rosse' grazie all'autogol di Zakaria all'8' replica Shaqiri al 68'. Gli elvetici giocano in 10 dal 77' per l'espulsione di Freuler. Le due squadre vanno ai supplementari. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) San Pietroburgo, 2 lug. -(Adnkronos) -terminano sul punteggio di 1-1 idel quarto di finale del campionato europeo in corso di svolgimento alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Al vantaggio delle 'furie rosse' grazie all'autogol di Zakaria all'8' replica Shaqiri al 68'. Gli elvetici giocano in 10 dal 77' per l'espulsione di Freuler. Le due squadre vanno ai

