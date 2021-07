David Warren: inventore della “Black box”, la scatola nera degli aerei (Di venerdì 2 luglio 2021) Oggi per la rubrica “Esseri Unici” raccontiamo la storia di un uomo che con la sua invenzione ha cambiato il corso degli eventi, David Warren. Costui nacque a Groote Eylandt, un’isola prospiciente la costa del territorio del nord in Australia il 20 marzo 1925. Fu il primo bambino di origine europea a nascere sull’isola. Warren studiò dapprima alla “Launceston Church Grammar School” in Tasmania e successivamente alla “Trinity Grammar School” a Sydney. Nel 1934 un tragico evento sconvolse la sua vita. Il padre infatti morì in un incidente mentre era a bordo dell’aereo di linea della compagnia aerea di De ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Oggi per la rubrica “Esseri Unici” raccontiamo la storia di un uomo che con la sua invenzione ha cambiato il corsoeventi,. Costui nacque a Groote Eylandt, un’isola prospiciente la costa del territorio del nord in Australia il 20 marzo 1925. Fu il primo bambino di origine europea a nascere sull’isola.studiò dapprima alla “Launceston Church Grammar School” in Tasmania e successivamente alla “Trinity Grammar School” a Sydney. Nel 1934 un tragico evento sconvolse la sua vita. Il padre infatti morì in un incidente mentre era a bordo dell’aereo di lineacompagnia aerea di De ...

DiamandaJans : The Conjuring 3 i veri protagonisti del film Arne Johnson, David Glatzel (anche durante l’esorcismo) e Lorraine Wa… - Alessan_rossi : RT @CasadelCinema: Buon compleanno Vittorio Storaro. 4 nomination, tre Oscar ottenuti per Apocalypse now di Coppola, Reds di Warren Beatty… - DQuotidiana : RT @CasadelCinema: Buon compleanno Vittorio Storaro. 4 nomination, tre Oscar ottenuti per Apocalypse now di Coppola, Reds di Warren Beatty… - germanshepard8 : RT @CasadelCinema: Buon compleanno Vittorio Storaro. 4 nomination, tre Oscar ottenuti per Apocalypse now di Coppola, Reds di Warren Beatty… -