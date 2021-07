Covid Lombardia, oggi zero morti: “Non succedeva dal 6 ottobre” (Di venerdì 2 luglio 2021) Coronavirus in Lombardia, oggi, per la prima volta da ottobre, non si registrano morti. Ad annunciarlo con un post su Twitter è la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. “oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre”, scrive Moratti, che continua: “Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza”, ma “resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti – ammonisce – e aderire alla campagna ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Coronavirus in, per la prima volta da, non si registrano. Ad annunciarlo con un post su Twitter è la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. “decessi perin, nondal 6”, scrive Moratti, che continua: “Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza”, ma “resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti – ammonisce – e aderire alla campagna ...

