Covid, i dati del monitoraggio: scende ancora l'Rt a 0,63. Zero morti in Lombardia: non accadeva da ottobre (Di venerdì 2 luglio 2021) L'incidenza cala a 9 casi ogni 100mila abitanti, era a 11 una settimana fa: "Regioni a basso rischio ma variante Delta in aumento" Leggi su repubblica (Di venerdì 2 luglio 2021) L'incidenza cala a 9 casi ogni 100mila abitanti, era a 11 una settimana fa: "Regioni a basso rischio ma variante Delta in aumento"

Advertising

ladyonorato : Agli assessori regionali che farneticano di “mantenere DAD per i bimbi non vaccinati contro il Covid a settembre”:… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - repubblica : ?? Covid, i dati del monitoraggio: scende ancora l'Rt a 0,63. Aumentano casi di varianti Delta e Kappa - Davide_Bianchi_ : Benvenuti nel mondo reale - @ yaneerbaryam: 'se sei una delle persone vaccinate che sviluppa il covid, i dati indic… - RobertaSch7 : RT @AzzurraBarbuto: Percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid-19 in Italia (dati arrotondati all'unità): 3… -