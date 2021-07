Covid Cuba, oggi 3.308 contagi: giornata “peggiore” in pandemia (Di venerdì 2 luglio 2021) Oltre 3.000 casi di Covid e 20 morti a Cuba oggi: crescono i timori per la diffusione del coronavirus. Secondo le autorità sanitarie quella odierna è stata la giornata “peggiore” dall’inizio della pandemia: sono stati confermati 3.308 nuovi casi di Covid-19 e altri 20 decessi, mentre i casi attivi sono 17.434. Aumentano i contagi tra i minori di 18 anni. Ed è stato il direttore nazionale di Epidemiologia del ministero della Salute, Francisco Durán García, a parlare senza mezzi termini della giornata “peggiore” finora. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Oltre 3.000 casi die 20 morti a: crescono i timori per la diffusione del coronavirus. Secondo le autorità sanitarie quella odierna è stata la” dall’inizio della: sono stati confermati 3.308 nuovi casi di-19 e altri 20 decessi, mentre i casi attivi sono 17.434. Aumentano itra i minori di 18 anni. Ed è stato il direttore nazionale di Epidemiologia del ministero della Salute, Francisco Durán García, a parlare senza mezzi termini della” finora. ...

