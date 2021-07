Calcio, per il “Corriere” il Belgio è forte perché «multietnico». E allora la Francia? (Di venerdì 2 luglio 2021) Come le stagioni, anche il gioco del Calcio non è più quello di una volta. E non solo per i suoi continui inchini al profitto ma soprattutto per il sovraccarico ideologico che rischia di schiantarlo. Era prevedibile. Una vetrina troppo popolare e globale il pallone per non indurre in tentazione falsi profeti e ancor più falsi filantropi. E gli effetti si vedono: non v’è più appello, mobilitazione o petizione che non veda il nome o il volto di un campione. Più che uno sport, il Calcio è ormai una sorta di serbatoio di celebrity da noleggiare come carrozzelle in omaggio all’obiettivo del momento, sempre nel segno del politically correct. Battaglie spesso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Come le stagioni, anche il gioco delnon è più quello di una volta. E non solo per i suoi continui inchini al profitto ma soprattutto per il sovraccarico ideologico che rischia di schiantarlo. Era prevedibile. Una vetrina troppo popolare e globale il pallone per non indurre in tentazione falsi profeti e ancor più falsi filantropi. E gli effetti si vedono: non v’è più appello, mobilitazione o petizione che non veda il nome o il volto di un campione. Più che uno sport, ilè ormai una sorta di serbatoio di celebrity da noleggiare come carrozzelle in omaggio all’obiettivo del momento, sempre nel segno del politically correct. Battaglie spesso ...

sportface2016 : +++#CoppaItalia e #Supercoppa per i prossimi tre anni verranno trasmesse su #Mediaset, battuta la proposta della #Rai+++ #Calcio #SerieA - juventusfc : ?? Agnelli: «Abbiamo ricevuto una lettere che ci ammetteva alla #UCL. Voglio ribadire la nostra volontà di dialogo p… - SkySport : ?? TUTTI PAZZI PER MOU ? Tatuaggi, ma non solo. Anche maglie e striscioni celebrativi per accogliere Mourinho nella… - Penny73070896 : @ManuQ24916888 E ma prima ci deve riuscire ?? Il calcio nelle palle può bastare per fargliele raccogliere da terra s… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Dream Team, il capitano Solimini resta anche in serie B: ''Un onore giocare per questa magli… -