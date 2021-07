**Calcio: Mourinho, 'voglio creare una Roma vincente'** (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - "Vogliamo creare una Roma vincente, ma vogliamo anche creare un futuro vincente. Non vogliamo che il successo sia un momento isolato. Un momento che, ovviamente, tutti si godrebbero. Ma vogliamo che le conseguenze…Non vogliamo che ci siano conseguenze negative. Vogliamo creare qualcosa che duri nel tempo. Vogliamo iniziare a organizzare al meglio il club in ogni area che abbia a che fare con la squadra". Queste le prime parole dell'allenatore della Roma, José Mourinho, atterrato oggi nella Capitale. "Abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021), 2 lug. - (Adnkronos) - "Vogliamouna, ma vogliamo ancheun futuro. Non vogliamo che il successo sia un momento isolato. Un momento che, ovviamente, tutti si godrebbero. Ma vogliamo che le conseguenze…Non vogliamo che ci siano conseguenze negative. Vogliamoqualcosa che duri nel tempo. Vogliamo iniziare a organizzare al meglio il club in ogni area che abbia a che fare con la squadra". Queste le prime parole dell'allenatore della, José, atterrato oggi nella Capitale. "Abbiamo ...

