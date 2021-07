Branson vola nello Spazio e sfida Bezos e Musk

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 luglio 2021) “Quando ritorneremo annuncerò qualcosa di molto eccitante per dare a un numero più ampio di persone la possibilità di diventare astronauta; perché loappartiene a tutti noi”. Così Richard, fondatore di Virgin Group, ha annunciato la sua intenzione di raggiungere loil prossimo 11 luglio a bordo della navetta Unity, della sua compagnia spaziale privata, Virgin Galactic. L’annuncio diè uno vero e proprio scatto finale per superare all’ultimo, e di appena nove giorni, il “collega” miliardario Jeff, che aveva annunciato il proprio viaggio spaziale per il 20 luglio, a bordo ...