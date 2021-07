Belgio Italia 1-2 LIVE | 5? di recupero

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 luglio 2021) Alla Allianz Arena di Monaco, il match valido per i quarti di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Allianz Arena” di Monaco di Baviera,si affrontano nel match valido per i quarti di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Monaco di Baviera; è delil primo possesso. 2? Errore banale in uscita degli Azzurri, De Bruyne verticalizza subito per Lukaku che entra in area ma Donnarumma ...