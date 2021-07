Anna Pirozzi torna a Verona con ‘Nabucco’ | “Un’emozione mia 100esima volta con Abigaille”

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’ultimo anno non è stato facile per. “Non vedevo l’ora di ricominciare a cantare e quando l’ho fatto è stato come la prima” racconta all’Adnkronos il soprano napoletano, che sabato sera salirà sul palco dell’Arena diperre a vestire i panni diin, sotto la bacchetta di Daniel Oren e con la collaborazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. Un momento importante per il soprano, che festeggerà la sua recita veronese numero 100 nei panni della figlia del re babilonese. “Ne ho cantante tante di ...

Sabato 3 luglio andrà in scena per il 98esimo Festival lirico areniano il Nabucco, quest'anno rivisitato in una nuova ottica.Terzo titolo a debuttare nel cartellone dell'estate areniana 2021 e terzo più rappresentato in assoluto della storia del Festival, Nabucco è anche l'opera che ha consacrato definitivamente la carriera ...